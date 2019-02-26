Fetö Üyelerini Yurt Dışına Kaçıranlara Operasyon

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem üyelerinin yurt dışına kaçırılmasını sağlayan, örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek için dershane çalıştıran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul
ve Ankara
'da düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. İzmit
'te bulunan dershaneye çevrilen apartman dairesinde arama yapılarak, belgelere el konuldu. - Kocaeli
Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA