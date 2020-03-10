FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi...
FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı.
10.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:58
FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, 3. Sayfa
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