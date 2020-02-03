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FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınan eski hakim Hüseyin Purtaş tutuklandı.

03.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:28FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan eski hakim tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 'da gözaltına alınan eski hakim Hüseyin Purtaş tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'taki bir alışveriş merkezinde yakalanan Purtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Purtaş, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.
Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Purtaş'ın, örgütün "adalet yapılanması"nda üst düzeyde görev aldığı, hakim ve savcı evlerinin sorumluları arasında bulunduğu belirtildi.
Yargıtay tetkik hakimi ve YARSAV üyesi olan Purtaş'ın 3 yıldır Kahramanmaraş'ta bulunduğu, geçici olarak Ankara'ya geldiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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