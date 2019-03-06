Fetö Üyeliğinden Aranan Çift Yol Kontrolünde Yakalandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan çift, Karapınar ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen T.B. (30) ve eşi E.B. (28) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karapınar-Konya kara yolunda kontrol yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit edilen T.B. ve E.B. gözaltına alındı.
Karapınar, Konya, Güncel
Kaynak: AA