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FETÖ üyeliğinden yargılanan eski tuğamiral Bozkurt'a hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu ve ByLock kullandığı gerekçesiyle yargılanan eski tuğamiral Doğan Bozkurt, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:04
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski tuğamiral Bozkurt'a hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu ve ByLock kullandığı gerekçesiyle yargılanan eski tuğamiral Doğan Bozkurt, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Bozkurt ve avukatı katıldı.
Görüşü sorulan duruşma savcısı, 15 Ocak'taki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel amaçlı operasyonel hat ile örgütün mahrem imamları ile irtibat sağladığı tespit edilen sanık Bozkurt'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Esasa ilişkin savunma yapan Bozkurt ise üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.
Sanık avukatının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.
Heyet, "FETÖ üyeliği" suçundan eski tuğamiral Bozkurt'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi ve hükümle birlikte tahliyesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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