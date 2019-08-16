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FETÖ üyesi iddiasıyla aranan Eskişehir'de kadın yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kadın Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

16.08.2019 11:11 FETÖ üyesi iddiasıyla aranan Eskişehir'de kadın yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kadın Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B.'nin Eskişehir'de olduğunu öğrenildi. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Selma B., saklandığı evde yakalanırken, zanlının emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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