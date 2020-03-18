FETÖ üyesi karı koca polis tarafından yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde FETÖ üyesi olduğu belirlenen ve ByLock kullandığı tespit edilen E.T ve eşi F.T. tutuklandı.
18.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:55
Aydın 'ın İncirliova ilçesinde FETÖ üyesi olduğu belirlenen ve ByLock kullandığı tespit edilen E.T ve eşi F.T. tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağ-Kur kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranması olan E.T isimli şahsın yapılan GBT Sorgusunda Isparta Sulh Ceza Hakimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan arandığı anlaşılarak gözaltına alındı. E.T.'nin eşi de Efeler'de yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan karı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bylock kullandıkları tespit edilen karı koca çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme tarafından tutuklanan E.T. ve F.T.'nin FETÖ'nün okullarında psikolojik danışmanlık yaptıkları öğrenildi. - AYDIN
Edinilen bilgiye göre; İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağ-Kur kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranması olan E.T isimli şahsın yapılan GBT Sorgusunda Isparta Sulh Ceza Hakimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan arandığı anlaşılarak gözaltına alındı. E.T.'nin eşi de Efeler'de yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan karı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bylock kullandıkları tespit edilen karı koca çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme tarafından tutuklanan E.T. ve F.T.'nin FETÖ'nün okullarında psikolojik danışmanlık yaptıkları öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : İncirliova, Aydın, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haberler
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Haberler
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Haberler
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada