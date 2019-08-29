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FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülen 7 şüpheli şahıs yakalandı.

29.08.2019 15:55 FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülen 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldıkları ve ByLock kullandıkları iddia edilen M.U., V.G., M.B. ve Ü.S. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan Ankara ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Adem T., Ahmet Ç. ve Emrah G.'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Şehir merkezinde saklandıkları evde yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Başsavcı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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