Haberler » Güncel » Haber

FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon

Edirne'de terör örgütleri FETÖ ve PKK üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

30.09.2019 14:46FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon
Edirne'de terör örgütleri FETÖ ve PKK üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip ve çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 5 şişme bot, 14 bot küreği, 4 can yeleği ve tekne motoru ele geçirildi.
S.B, Ş.J, G.K, E.Ş. ve D.K. gözaltına alındı.
Zanlılardan S.B, Ş.J. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunanistan, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:38 Yemen'de Husiler yüzlerce tutukluyu tek taraflı serbest bıraktı
18:38 Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza
18:36 Güney kore'de petrol tankerlerinde çıkan yangına dair görüntüler yayınlandı
18:36 Dalgıçlar, Akdeniz foku yaşam alanlarını inceledi
18:36 Yetim çocuklara yardım paketi
18:36 Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
18:36 Vali Varol'dan Kaymakam Vekili Altuntaş'a geçmiş olsun ziyareti