FETÖ Elebaşının Videosunu İzlerken Para Saydığı Esnada Yakalanan Akademisyen ve Doktorlara Hapis Cezası Verildi

Adıyaman'da polisin düzenlediği operasyonda otomobilde terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı videosunu izleyip, örgütün himmet paralarını sayarken yakalanan 2'si akademisyen, 2'si doktor 5 şüpheli, yargılandıkları davada 4 yıl 2 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YAKALANDILAR

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında geçen 8 Şubat gecesi, polis ekipleri kentte çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyon düzenlemek için gittiği bir evin önünde park halinde duran otomobilde aranan şüphelilerin bulunduğunu saptadı. Polislerin bunun üzerine yöneldiği otomobilde terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in videosunu izleyen ve himmet paralarını sayan; hakkında yakalama kararı bulunan örgütün sözde akademisyen sorumlusu İlyas B. ile Adıyaman Üniversitesi'nde görevli akademisyenler Hacı P. ve Recai K.'yı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ayrıca bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen doktorlar Suat Ç. ile Ahmet T. de yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlyas B., Hacı P. ve Suat Ç. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında 'terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği' suçlarından dava açılan sanıklar, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasına katıldı. Mahkeme heyeti, son sözlerini sorduğu ve suçlamaları reddeden sanıkların, elde edilen delillerle suçlarının sabit olduğunun belirlendiğini vurgulayarak; İlyas B.'yi 12 yıl 9 ay, Suat Ç., Hacı P. ve Ahmet T.'yi 6 yıl 3 ay, Recai K.'yi ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti kararın ardından sanıklar İlyas B.'nin tutukluluğunun devamına, Suat Ç. ile Hacı P.'nin tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine hükmetti.