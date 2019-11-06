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FETÖ yapılanması, Bosna Hersek'te öğrencilere anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) öğrencilere anlatıldı.

06.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:20 FETÖ yapılanması, Bosna Hersek'te öğrencilere anlatıldı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) öğrencilere anlatıldı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Halil Beyazıt, yaptığı sunumda, FETÖ'nün tanımı ve genel durumu, amacı, sınavlarda yaptığı usulsüzlükler, devlet kurumlarına sızma faaliyetleri, finansal yapısı, mahrem yapılanması ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
FETÖ'nün Avrupa'da 30, dünyada ise 170 ülkede ve ayrıca ABD'nin 38 eyaletinde, sivil toplum kuruluşları, okulları, öğrenci yurtları, dershaneleri ve şirketleri ile örgütsel faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Beyazıt, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in böyle bir teşkilatlanmayı tek başına düşünmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Beyazıt, FETÖ elebaşı Gülen'in arkasına saklandığı din anlayışının da mantık sınırlarını zorladığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Din adına ortaya çıkan bir insanın askeriyede olan öğrencilere 'gerekiyorsa içki için, karınızın başını açın' gibi her şeyin mübah olduğunu söylemesi ne kadar doğrudur? Hazreti Muhammed, putperestlerin içerisinde 'siz içki için, onlardan biri gibi yaşayın, kendinizi kamufle edin' gibi bir şey demiş midir?
Allah, peygambere vermediği hakkı, Müslüman bir ülkedeki bir vaize vermiş olabilir mi?"
Öğrencilere FETÖ uyarısı
Beyazıt, örgütün asıl amacının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmek olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi kıyametler koparken abileri örgüt üyelerinin kulaklarına bir tiyatro oynandığını fısıldamış ve tüm televizyon kanallarında yayımlanan olayları izlemelerini engellemişlerdir. Böylece olanlardan bihaber kalmalarını sağlamışlardır." dedi.
Öğrencilere, darbe teşebbüsünün şehit ve yaralı sayılarını da aktaran Beyazıt, FETÖ tehlikesinin burada bitmediğini belirterek, öğrencilere bu hususta uyarılarda bulundu.
Beyazıt, öğrencilere örgütlerden korunma çağrısında bulunarak, "Terör örgütleri eğer bir insanı yanlış bir yere gönderecekse söyledikleri söylemlerin maalesef yüzde 80'i doğru oluyor. Yani doğrular üzerinden yola çıkarak insanı yanlışa sürüklüyorlar." ifadesini kullandı.

Saraybosna, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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