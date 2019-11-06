Haberler » Güncel » FETÖ yapılanması, Bosna Hersek'te öğrencilere anlatıldı

FETÖ yapılanması, Bosna Hersek'te öğrencilere anlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) öğrencilere anlatıldı.

06.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:08
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) öğrencilere anlatıldı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Halil Beyazıt, yaptığı sunumda, FETÖ'nün tanımı ve genel durumu, amacı, sınavlarda yaptığı usulsüzlükler, devlet kurumlarına sızma faaliyetleri, finansal yapısı, mahrem yapılanması ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
FETÖ'nün Avrupa'da 30, dünyada ise 170 ülkede ve ayrıca ABD'nin 38 eyaletinde, sivil toplum kuruluşları, okulları, öğrenci yurtları, dershaneleri ve şirketleri ile örgütsel faaliyetlerini yürüttüğünü aktaran Beyazıt, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in böyle bir teşkilatlanmayı tek başına düşünmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Beyazıt, FETÖ elebaşı Gülen'in arkasına saklandığı din anlayışının da mantık sınırlarını zorladığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Din adına ortaya çıkan bir insanın askeriyede olan öğrencilere 'gerekiyorsa içki için, karınızın başını açın' gibi her şeyin mübah olduğunu söylemesi ne kadar doğrudur? Hazreti Muhammed, putperestlerin içerisinde 'siz içki için, onlardan biri gibi yaşayın, kendinizi kamufle edin' gibi bir şey demiş midir? Allah, peygambere vermediği hakkı, Müslüman bir ülkedeki bir vaize vermiş olabilir mi?"
Öğrencilere FETÖ uyarısı
Beyazıt, örgütün asıl amacının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmek olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi kıyametler koparken abileri örgüt üyelerinin kulaklarına bir tiyatro oynandığını fısıldamış ve tüm televizyon kanallarında yayımlanan olayları izlemelerini engellemişlerdir. Böylece olanlardan bihaber kalmalarını sağlamışlardır." dedi.
Öğrencilere, darbe teşebbüsünün şehit ve yaralı sayılarını da aktaran Beyazıt, FETÖ tehlikesinin burada bitmediğini belirterek, öğrencilere bu hususta uyarılarda bulundu.
Beyazıt, öğrencilere örgütlerden korunma çağrısında bulunarak, "Terör örgütleri eğer bir insanı yanlış bir yere gönderecekse söyledikleri söylemlerin maalesef yüzde 80'i doğru oluyor. Yani doğrular üzerinden yola çıkarak insanı yanlışa sürüklüyorlar." ifadesini kullandı.
FETÖ yapılanması, Bosna Hersek'te öğrencilere anlatıldı

Saraybosna, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:54   Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
21:54   Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu
21:46   Gaziantep Tanıtım Günleri'ndeki yüksek fiyatlara zabıta müdahale etti
21:48   TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da
21:48   Halife bin Zayid Al Nahyan 4. kez BAE Devlet Başkanı seçildi
21:41   Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın
21:04   İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi
20:49   Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
20:36   HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan "Biz terörist değiliz" çıkışı
20:14   Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum
6.11.2019 21:55:37