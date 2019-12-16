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FETÖ'ye 3 ilde eş zamanlı operasyon şüpelilerinden 3'ü tutuklandı

DENİZLİ merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

16.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:52FETÖ'ye 3 ilde eş zamanlı operasyon şüpelilerinden 3'ü tutuklandı

DENİZLİ merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda

gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis, 14 Aralık Cumartesi günü, Denizli ile Muğla ve İzmir'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock' kullanıclılarının da 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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