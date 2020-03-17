FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor
FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyorISPARTA'da FETÖ/PDY'ye ait kapatılan öğrenci yurduna ait olan ve 2 yıldır metruk halde olan binanın yıkımına başlandı.
17.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:03
FETÖ'ye ait metruk bina yıkılıyor
ISPARTA'da FETÖ/PDY'ye ait kapatılan öğrenci yurduna ait olan ve 2 yıldır metruk halde olan binanın yıkımına başlandı.
Isparta 'nın Davraz Mahallesi Tren Garı altında bulunan FETÖ/PDY'ye ait eski Altınbaşak Erkek Öğrenci Yurdu binasının yıkım kararı çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişi ardından el konulan ve önce Hazine'ye ardından Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilen bina çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi. 2 yıldan bu yana metruk durumda olan ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen binanın yıkılması için Davraz Mahallesi'nde oturan halk girişimde bulundu ancak hukuksal engeller nedeniyle yıkımına izin verilmedi. Hukuken bir engel kalmayan bina için bugün itibariyle yıkım çalışmalarına başlandı.
Davraz Mahallesi Muhtarı Hulusi Kunt, "FETÖ'ye ait olan bu öğrenci yurdu bir süredir uyuşturucu ve kötü alışkanlıkları olanların, intihara kalkışanların mekanı haline gelmişti. Yıkılması için çok mücadele verdik. Sonunda yıkım kararı çıktı. Başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımız ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
ISPARTA'da FETÖ/PDY'ye ait kapatılan öğrenci yurduna ait olan ve 2 yıldır metruk halde olan binanın yıkımına başlandı.
Isparta 'nın Davraz Mahallesi Tren Garı altında bulunan FETÖ/PDY'ye ait eski Altınbaşak Erkek Öğrenci Yurdu binasının yıkım kararı çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişi ardından el konulan ve önce Hazine'ye ardından Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilen bina çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi. 2 yıldan bu yana metruk durumda olan ve uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen binanın yıkılması için Davraz Mahallesi'nde oturan halk girişimde bulundu ancak hukuksal engeller nedeniyle yıkımına izin verilmedi. Hukuken bir engel kalmayan bina için bugün itibariyle yıkım çalışmalarına başlandı.
Davraz Mahallesi Muhtarı Hulusi Kunt, "FETÖ'ye ait olan bu öğrenci yurdu bir süredir uyuşturucu ve kötü alışkanlıkları olanların, intihara kalkışanların mekanı haline gelmişti. Yıkılması için çok mücadele verdik. Sonunda yıkım kararı çıktı. Başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımız ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Altınbaşak, Isparta, Güncel
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