FETÖ'ye "ankesör" operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, 50 muvazzaf astsubay ile bunlardan sorumlu 3 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 50 astsubay ile örgütün bunlardan sorumlu 3 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA