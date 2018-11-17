Fetö'ye "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Çankırı
merkezli 8 il ve KKTC
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 9 asker gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Çankırı, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Samsun
, Kırıkkale
, Hakkari
, Şırnak
ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş 9 subay ve astsubay yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çankırı
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:36