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FETÖ'ye "ByLock" operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 14 şüpheliden 6'sının yakalandığı bildirildi.

17.09.2019 09:08FETÖ'ye
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 14 şüpheliden 6'sının yakalandığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda söz konusu şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Güncel

Kaynak: AA

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