04 Aralık 2018, 10:41
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Fetö'ye Darbe Üstüne Darbe: 208 Gözaltı Kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında 208 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında 208 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul merkezli soruşturmada 96, Kayseri merkezli soruşturmada 68, Konya merkezli soruşturmada 34 ve Ankara merkezli soruşturmada 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen yapılan eş zamanlı baskınlarda ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.

İstanbul'da terörist başı Gülen'in "Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler" diyerek verdiği talimatla oluşturulan 'Cennet Listesi' grubuna, Kayseri ve Konya'da örgütün mahrem askeri yapılanmalarına, Ankara'da ise özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 10 ByLock kullanıcısına operasyon düzenlendiği belirtildi.

(İHA) Kayseri,İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 10:41