Fetö'ye Darbe Üstüne Darbe: 208 Gözaltı Kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında 208 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İstanbul
merkezli soruşturmada 96, Kayseri
merkezli soruşturmada 68, Konya
merkezli soruşturmada 34 ve Ankara
merkezli soruşturmada 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen yapılan eş zamanlı baskınlarda ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı.
İstanbul'da terörist başı Gülen'in "Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler" diyerek verdiği talimatla oluşturulan 'Cennet Listesi' grubuna, Kayseri ve Konya'da örgütün mahrem askeri yapılanmalarına, Ankara'da ise özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 10 ByLock kullanıcısına operasyon düzenlendiği belirtildi.
(İHA)
Kayseri,İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 10:41