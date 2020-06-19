FETÖ'ye droneli operasyon

Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon, drone ile görüntülendi.

FETÖ'ye droneli operasyon
19.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:01
Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon, drone ile görüntülendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf, meslekten ihraç olan polisler ile iş adamlarının da bulunduğu 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran günü Adana merkezli, Mersin ve İstanbul'da, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 61 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira, telsiz ve çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirilmişti.

Aralarında örgüt üyesi yapmak ve örgütten kopmaları önlemek için terapiler yaptığı öne sürülen iki yaşam koçunun da olduğu 13 zanlı tutuklanırken, 5 zanlı ev hapsi, 27 zanlının adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 15 zanlının ifadelerinden sonra serbest bırakıldığı, 3 firari zanlının ise yakalanması için çalışmalar devam ediyordu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bu zanlılardan alınan bilgiler doğrultusunda terör örgütü FETÖ'ye yönelik 17 Haziran günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü FETÖ'nün finans işlerine baktığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Zanlıların yakalanması drone ile saniye saniye görüntülendi. Zanlıların evine girilmesi ve onların yakalanıp polis aracına getirilmesi anbean drone ile görüntülendi.

Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa, Haber

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