FETÖ'ye droneli operasyon

Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon, drone ile görüntülendi.

FETÖ'ye droneli operasyon
19.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:06
Adana'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapılan ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon, drone ile görüntülendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf, meslekten ihraç olan polisler ile iş adamlarının da bulunduğu 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran günü Adana merkezli, Mersin ve İstanbul'da, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 61 zanlı gözaltına alınmıştı.
Zanlıların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira, telsiz ve çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirilmişti.
Aralarında örgüt üyesi yapmak ve örgütten kopmaları önlemek için terapiler yaptığı öne sürülen iki yaşam koçunun da olduğu 13 zanlı tutuklanırken, 5 zanlı ev hapsi, 27 zanlının adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 15 zanlının ifadelerinden sonra serbest bırakıldığı, 3 firari zanlının ise yakalanması için çalışmalar devam ediyordu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bu zanlılardan alınan bilgiler doğrultusunda terör örgütü FETÖ'ye yönelik 17 Haziran günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü FETÖ'nün finans işlerine baktığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Zanlıların yakalanması drone ile saniye saniye görüntülendi. Zanlıların evine girilmesi ve onların yakalanıp polis aracına getirilmesi anbean drone ile görüntülendi.
Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: İstanbul’da maske takmamanın cezası 900 TL’ye sabitlendi Haber
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye’yle ilgili kararından geri adım attı Haber
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı Haber
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Kocaeli’nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Haber
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Max Kruse’nin Emre Belözoğlu’yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Haber
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Elazığ’da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Haberler››Güncel››FETÖ'ye droneli operasyon - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:22: Kayseri Şeker çevreci projeleri ile Türkiye'ye örnek oluyor - Haber 10:22: Kayseri Valiliğ'nden sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama - Haber 10:21: Son dakika haber: KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor - Haber 10:21: AGÜ, 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri Sıralamasında İlk 50'de - Haber 10:19: Son dakika haberleri: flaş - Haber 09:25: Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi - Haber 09:22: Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü - Haberler 05:55: Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı - Haber 07:25: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haberler