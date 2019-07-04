FETÖ'ye soru sızdırılması soruşturmasında 29 gözaltı kararı

ANKARA'da, 2013 yılında yapılan 'İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı' sorularının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2013 yılında yapılan 'İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı' öncesinde soruların, örgütün oluşturduğu 'hakim-savcı çalışma evlerinde' sınava hazırlanan kişilere verildiği belirlendi. Sınav sorularını sızdırdığı ve aldığı tespit edilen, aralarında örgütün 'mahrem imamları', aday hakimken ihraç edilen sivil ve askeri şüpheliler, aday hakim olarak bekleyen kişiler, ihraç subay ve avukatlık yapanların olduğu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 'Terör örgütü üyeliği', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'terör amaçlı sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 16 ilde operasyon yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -