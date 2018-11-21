Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun
merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Samsun, Amasya
, Gaziantep
, Ankara
, İstanbul
, Edirne
, İzmir
, Uşak
, Antalya
, Trabzon
, Erzurum
, Kars
, Şırnak
ve Diyarbakır
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13'ü muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilmiş asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Samsun
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:26