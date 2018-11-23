Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun
merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 19 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan 17'si muvazzaf ve 2'si meslekten ihraç edilen askerden 7'sinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları en subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Samsun, Amasya
, Gaziantep
, Ankara
, İstanbul
, Edirne
, İzmir
, Uşak
, Antalya
, Trabzon
, Erzurum
, Kars
, Şırnak
ve Diyarbakır
'da 2 gün önce düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.