05 Mart 2019, 15:17
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Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö

Amasya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Amasya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay ve astsubaylardan oluşan biri meslekten ihraç edilmiş 8 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, Balıkesir, Samsun ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Amasya, Güncel
Kaynak: AA