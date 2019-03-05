Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Amasya
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Merzifon
Cumhuriyet Başsavcılığınca, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay ve astsubaylardan oluşan biri meslekten ihraç edilmiş 8 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara
, Konya
, İzmir
, Kayseri
, Balıkesir
, Samsun
ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Amasya, Güncel
Kaynak: AA