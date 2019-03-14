14 Mart 2019, 17:56
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Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö

Amasya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, biri meslekten ihraç edilen 6 asker gözaltına alındı.

Amasya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, biri meslekten ihraç edilen 6 asker gözaltına alındı.


Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen, biri meslekten ihraç edilmiş 8 asker hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Hatay, İzmir, Ağrı, Hakkari, Kocaeli, Şırnak ve Amasya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.


Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Amasya, Güncel
Kaynak: AA