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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Samsun merkezli 10 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

30.07.2019 12:59 FETÖ'ye yönelik
Samsun merkezli 10 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince KKTC ile Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, operasyonda aralarında 14 muvazzaf asker ile malulen emekli bir teğmen gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 9'u dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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