Haberler » 3. Sayfa » FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı - Haberler

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:49FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında sabit/kontörlü/ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemi ile mahrem ağabeyler tarafından aranan TSK mensupları tespit edildi. Yapılan çalışma kapsamında 24 kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:39 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı - Haberler
20:36 Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Haberler
20:28 İnşaat ofisinden 36 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
20:27 Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları - Haberler
20:27 Cim-Bom, Tuzla karşısında! Canlı anlatım - Haberler
20:24 Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi - Haberler
20:15 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması - Haberler
19:37 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti - Haberler
17.12.2019 20:52:35