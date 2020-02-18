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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:30FETÖ'ye yönelik
Amasya'nın ilçesi merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aktif görevde 5 astsubay ve Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen 4 eski askeri okul öğrencisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Merzifon, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon, Güncel

Kaynak: AA

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