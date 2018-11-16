Fetö Yeni Oluşum Peşinde

16 Kasım 2018 Cuma 11:04



16 Kasım 2018 Cuma 11:04

FETÖ yeni oluşum peşindeMersin'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün yeni yapılanmasına katılıp, himmet adı altında para toplanmasına imkan sağlayan ve aralarında bölgeci tabir edilen şahısların da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındıMERSİN - Mersin'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün yeni yapılanmasına katılıp, himmet adı altında para toplanmasına imkan sağlayan ve aralarında bölgeci tabir edilen şahısların da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda örgütün Mersin'de oluşturmaya çalıştığı yeni yapılanmayı izlemeye alan ekipler, uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün oluşturmaya çalıştığı yeni yapılanmada örgütsel toplantılara katılıp, bu toplantılar da himmet adı altında para toplanmasına olanak sağlayan ve aralarında bölgeci tabir edilen şüphelilerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine hareke geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.