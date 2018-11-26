Fetö Yöneticisine 15 Yıl Hapis

Kırşehir
'de FETÖ terör örgütü yapılanması davasında 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yöneticisi' olmakla suçlanan sanık 15 yıl hapis cezası aldı.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya daha önce örgütün yurtlarında çalışan ve sözde il ablası olduğu belirtilen tutuklu sanık Y.A. ve avukatı katıldı.
Y.A., yaptığı savunmasında, il ablası olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Tahliye ve beraat talebinde bulunan sanık, örgütün gizli yazışma programı ByLock kullanmadığını, ve kimseye talimat vermediğini anlattı.
Mahkeme heyeti, sanık Y.A.,'ya silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 15 yıl hapis cezası verdi. - KIRŞEHİR
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:11