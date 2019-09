FETÖ'yü 20 yıl önce raporlaştıran 'Aksaçlı' emniyet müdürü veda etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı olarak atanan ve 'Aksaçlı' lakabı ile tanınan Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, veda etti.



Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) 20 yıl önce resmi olarak raporlaştıran Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, 20 Eylül Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına atanmasının ardından veda mesajı yayımladı.



Çorumlu, veda mesajında; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Sayın Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ın takdir ve tensipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı 20 Eylül 2019 tarihinde atanmış bulunmaktayım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli göreve şahsımı uygun gördükleri için devlet büyüklerimin tümüne teşekkür bir borç bilirim. Şerefli polislik mesleğime girdiğim günden bu yana bu güzel vatanımın hemen her yerinde, yurt dışı misyonlarda ülkemden ve milletimden aldığım gurur ve vakarla görev yaptım. Yöneticiliğimin her kademesinde tek önceliğim güzel vatanımın ve güzide milletimin menfaatleri olmuştur. Bu vesile ile atandığım yerin görev ve sorumlulukları bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve vatanın bölünmez bütünlüğüne kast eden her türlü iç ve dış güdümlü suç organizasyonlarına karşı ilke ile 7/24 saat esaslı mücadele edeceğimi bildirmek isterim. İlk kez il emniyet müdürlüğü vazifesini yaptığım yiğit Anadolu'nun yiğit şehri Kırıkkalelilere de hasbi ve kalbi şükranlarımı sunarım" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA