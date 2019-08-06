Haberler» 3. Sayfa» Haber

FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi.

06.08.2019 14:36 FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi
Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem sorumluları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen polis memurları ve polis okulundan atılan zanlıların yakalanmasına yönelik 3 Ağustos günü şafak vakti operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 29'u polis memuru, 12'si polis okulundan atılan zanlı aynı gün yakalandı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlılardan 27'si sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, 14 zanlı ise ek gözaltı süresi alınması için mahkemeye götürüldü. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:48   Gümüşhane'de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
14:48   Başına ödül konan kaçak milyoner yakalandı
14:48   Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı...Kaza anı kamerada
14:46   Burhaniye'de iki ot yangını birden çıktı
14:45   Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı
14:39   İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada
14:37   Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinden 12,5 kilo uyuşturucu çıktı