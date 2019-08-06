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FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi

FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildiADANA - Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç...

06.08.2019 15:46
FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi
FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi
Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem sorumluları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen polis memurları ve polis okulundan atılan zanlıların yakalanmasına yönelik 3 Ağustos günü şafak vakti operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 29'u polis memuru, 12'si polis okulundan atılan zanlı aynı gün yakalandı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlılardan 27'si sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, 14 zanlı ise ek gözaltı süresi alınması için mahkemeye götürüldü.

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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