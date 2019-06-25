25.06.2019 14:55
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FETÖ zanlısı Eskişehir'de yakalandı

FETÖ zanlısı Eskişehir

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin açılan soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla aranan A.N.E. yakalandı.

Eskişehir 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin açılan soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla aranan A.N.E. yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik açılan soruşturma kapsamında aranan ve FETÖ üyesi olduğu iddia edilen emekli albay A.N.E'yi Eskişehir'de bulunan bir ikamette yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardınan soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir , 3. Sayfa

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