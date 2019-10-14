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- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor

- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyorBURSA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın...

14.10.2019 18:08
- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor
BURSA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamalarına devam edildi.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmaya eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 36 sanık katıldı. Geçen duruşmada cumhuriyet savcısı, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının cezalarının artırılmasını istemişti. Bu duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıklar mütalaaya karşı ifade verdi. Ahmet G., Ahmet K. ve Davut K., haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını söyleyip, tahliye ile birlikte beraatlerini talep etti. 12 tutuksuz sanık ifade verdi. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Heyet, mütalaaya karşı diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.
- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor

Şahabettin Harput, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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