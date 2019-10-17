Haberler » 3. Sayfa » FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı

FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamaları tamamlandı.

17.10.2019 12:24FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamaları tamamlandı. Mahkeme heyeti, 10 sanığın yeniden tutuklanmasına karar verirken, daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Harput'un cezası 8 yıl 9 aya çıktı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmaya eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu sanıklar katıldı. Kimlik tespiti ve ifadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Harput'un cezasını 8 yıl 9 aya çıkarttı. Harput'un adli kontrol şartı devam ederken, 10 iş adamı hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayrıca daha önce finanstan daha önce bütün sanıklar beraat etmişti. Mahkeme heyeti, bu davada bazı sanıklara finanstan ceza verdi. - BURSA

Şahabettin Harput, Harput, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:00 Üniversite öğrencisi, bayrağa hakaretten gözaltına alındı
13:57 Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
13:57 Aksaray'da Narko Timler okul bölgelerinde sıkı denetimde
13:57 Emlak dolandırıcılarına özel harekat destekli dev operasyon: 30 gözaltı
13:49 (Özel) Senegalli turiste hakaret eden taksici hakim karşısına çıktı
13:46 Şantajla cinsel istismara 14 yıl hapis
13:45 Bozüyük'te drone ile trafik denetimi yapılıyor
17.10.2019 14:05:51