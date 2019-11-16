FETÖPDY'nin paralel finans yapısına yönelik ikinci dalga operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren FETÖPDY'yi ayakta tutmak için toplanan paraları, tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırdıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Böylelikle iki operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan sayısı 11 oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren örgütün yurt içinde ve dışında toparlanması için paralel bir yapı kurulduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, örgütün finansal hareketlerini adım adım izledi. Şüphelilerin, FETÖ operasyonunda yakalanıp, tutuklanan sanıkların ailelerine yüklü miktarda para yardımı yaptığı saptadı. Ekipler, örgütün ABD'deki üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de ve yurt dışında iş adamlarından yüklü miktarda para topladığını ortaya çıkarttı.

Paraların, A.K. tarafından yönetildiği ve tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırıldığı öğrenildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Ekim'de polis, A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda elde edilen bilgilerle polis, ikinci operasyonu 24 Ekim'de gerçekleştirdi. 33 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden N.G.'nin evinde yapılan aramalarda, terörist başı Fetullah Gülen'in 1965 yılında Kırıklareli'de bir camide vaiz olarak görev yaparken Türkiye Ermenileri Patriği Şinork Kalustyan'a yazdığı, 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen mektup ortaya çıktı. Gözaltındakilerden Tekirdağ MÜSİAD üyesi F.S.K. ve iş insanı A.Ç. ile emlakçı A.Y.'nin örgüte 10'ar bin dolar yardım yaptığı tespit edildi. Zaman Gazetesi'nin eski muhabirlerinden A.Ö.'ye örgüt tarafından 3 milyon lira para verildiği, A.Ö.'nün de parayı, diğer örgüt üyelerine dağıttığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ev hapsine çarptırıldı. Diğerleri ise serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGADA 7 KİŞİ YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana Polisi, 4 Kasım günü Adana merkezli 28 ilde ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Melek Ö.'nün kuryelik yaptığı, parayı Samsun'dan kitap arasına koyup örgütle bağlantılı bir kadına kargoyla gönderdiği anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken Melek Ö.'nün de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece 2 operasyondaki tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: DHA