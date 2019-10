Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar , Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Bu harekat bölgeye güvenlik, huzur, barış getirmiş ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin geleceği için ekonomik mücadelesinde de fevkalade önemli ve başarılı bir operasyon olmuştur, bunun huzuru içerisindeyiz." dedi.Tatar, "3. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hatay ziyareti kapsamında bu sabah Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerle buluştuğunu söyledi.Gazilerle duygulu anlar yaşadıklarını belirten Tatar, şöyle devam etti:"Hiç unutmuyoruz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk'ü kendi devletini kurabilmiş, kendi topraklarında, kendi demokrasisi içerisinde hür ve bağımsız yaşamaya devam etmiştir. Dolayısıyla bu duyguları her zaman paylaşmakta ve bu düşüncelerimizi her zaman Türkiye ile birlikte KKTC'nin daha ileriye gitmesi için hep birlikte beraber adımlar atmamız gerektiğini vurgulamak istiyor, her ortamda bunu paylaşmak istiyoruz. Bizim yüreğimiz bir, gönlümüz bir, kaderimiz bir, tarihimiz bir ve dolayısıyla bu duygularla mücadelemize devam etmekteyiz. O bakımdan böyle toplantılarda, etkinliklerde zaman zaman buluşuyor olmamız bizim zenginliğimizdir, bundan biz bahtiyar olmaktayız.""Harekat bölgeye huzur getirdi"Tatar, Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığını vurgulayarak "Nasıl ki 1974'te Kıbrıs'a geldi, o günden bugüne Kıbrıs'ımızda huzur var, barış var. O günden bugüne Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkı yoluna güçlü bir şekilde devam etmektedir. Aynı şekilde bu bölgede de Zeytin Dalı operasyonundan sonra Barış Pınarı Harekatı da doğru bir zamanda, Türkiye Cumhuriyetinin hesabını, kitabını yaparak ortaya koyduğu bir operasyon." değerlendirmesinde bulundu.Terör örgütlerine karşı mücadele verildiğini aktaran Tatar, "Bu harekat bölgeye güvenlik, huzur, barış getirmiş ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için ekonomik mücadelesinde de fevkalade önemli ve başarılı bir operasyon olmuştur, bunun huzuru içerisindeyiz." diye konuştu.Daha sonra, Tatar ve beraberindekiler festival kapsamında zeytin ve zeytinyağı çeşitlerinin sergilendiği stantları gezdi, ikram edilen künefeden yedi.