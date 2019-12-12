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Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete girdi

Elazığ Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi'nin hizmete girdiği bildirildi.

12.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:56Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete girdi
Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yaşam Merkezi'nin hizmete girdiği bildirildi.

Toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmayı hedefleyen belediye, devam ettiği çalışmalar doğrultusunda, kısa süre önce hizmete sunulan Sarayatik ve Hilalkent mahalleleri spor yaşam merkezlerinin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezini de açtı. Kentin farklı noktalarında açılan spor yaşam merkezlerinde bay ve bayanlara hafta içi her gün uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz spor yapma olanağı sağlandığı belirtildi. Hafta içi 09.00-15.00 saatleri arasında bayanlara hizmet veren spor merkezlerinin, 17.00-22.00 saatleri arasında ise baylara hizmet verdiği aktarıldı.

Mahallelerine spor yaşam merkezinin kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Eyüp Berk, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. - ELAZIĞ

Fevzi Çakmak Mahallesi, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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