02.07.2019 13:35
Haberler » Güncel » Haber

Fevzi Karakoç "Karya Hayali" // Art Suites Gallery Bodrum'da

Fevzi Karakoç "Karya Hayali" // Art Suites Gallery Bodrum

Art Suites Gallery Bodrum, Fevzi KARAKOÇ 'un "Karya Hayali" başlıklı kişisel sergisine 6 Temmuz – 7 Eylül tarihleri arasında, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor.

"Fevzi Karakoç, dipyüzeyde tanık olduğumuz bu etkin süreçteki figür, var oluş şekli ya da sureti olduğu şeyle değil, konumuyla düzenlemeye girer. Öyle ki, tekrar ve sıralanmış biçimiyle vücuda gelen bu figürler, kendiliğinden yahut kaçınılmaz olarak aldatmaya şartlanmış görünümleriyle, temsil ettikleri şeyin ardına gizlenmişlerdir hep. Bu nedenle figürden hareketle Karakoç'un resmini yorumlama, imkansız olmasa bile büyük ölçüde eksik kalmaya mahkumdur sonuçta.

Varlığını tekrar ve konumuna borçlu olan figür, bunu malzeme estetiğinin sorgulandığı dipyüzey ile güvenceye alıyorsa, düzenlemeyi yönlendiren ilke soyutlama iradesidir artık. Bu bağlamda Karakoç'ta açıkça algılayabildiğimiz figürler sonucu değiştirmez: itici gücünün mutlak soyutlama iradesinden alan resimlerdir bunlar. Dolayısıyla at veya bir başka figüre takılıp kalan kişinin Karakoç'la diyaloğa girme olasılığı son derece sınırlıdır. "

Kaynak: Bültenler
Güncel

Son Dakika Haberleri
14:41 AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık'ta düğüne katıldı
14:41 Trafikte yangına giden itfaiyenin yolda yaşadıkları araç kamerasına yansıdı
14:41 Büyükşehir muhtarları dinliyor
14:41 Sarıyer'de yunus polisi kaza yaptı
14:41 Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden protesto
14:40 Sındırgı'da turizm yatırımları mercek altında
14:40 TUZLA'DA FABRİKADA YANGIN