Fevziçakmak Mahallesi'nde Kapsamlı Temizlik

ÇÖP KONTEYNERLERİ YIKANDI

Mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Fevziçakmak Mahallesi'ndeki çöp konteynerlerini özel yıkama araçlarıyla dezenfekte eden ekipler gün içerisinde birçok kişinin kullandığı otobüs duraklarını da 80 derecelik buharlı araçlar ile yıkadı.

KALDIRIMLAR TEMİZLENDİ

Mevsim koşulları gereği ağaçlardan dökülen yaprak ve bitkileri vakumlu araçlarla süpüren ekipler daha sonra ise sokak aralarını ve kaldırım üstlerini yıkayarak mahalleyi daha temiz bir görünüme kavuşturdu.

MUHTAR EYÜP BERK:

"BELEDİYENİN TEMİZLİK HİZMETLERİNDEN MEMNUNUZ"

Mahallelerinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getiren Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Eyüp Berk, mahalle sakinlerinin belediyenin temizlik çalışmalarından memnun olduğunu belirtti. Özellikle başlatılan kapsamlı temizlik kampanyası çerçevesinde sadece kendi mahallelerinin değil 38 mahallenin tamamının temizlenmesinin mahalle sakinleri ve hemşehrilerimiz için önemli olduğunu ifade eden Muhtar Berk, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.