Feyat Asya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Muş belediye başkan adayı Feyat Asya oldu. AK Parti adayı Feyat Asya, Muş belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Muş belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Muş belediye başkan adayı Feyat Asya ile ilgili seçim sonuçları ve Muş belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Muş belediye başkan adayı Feyat Asya oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Muş belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Muş aday yarışı ve Muş seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Muş Seçim Bilgileri

Muş belediyesi için toplam sandık sayısının 192 olduğu belirlendi.

Muş belediyesi için açılan sandık sayısının ise 191 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Muş belediyesi için katılım oranının ise % 77,30 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Muş toplam seçmen sayısının ise 62.279 olduğu belirlendi.

Muş belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.140 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muş belediye başkan adayı olarak gösterilen Feyat Asya, Muş yarışında % 34,83 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Feyat Asya toplamda 15.914 adet oy sayısına ulaştı.

Feyat Asya Kimdir?

Muş'ta 1970'de dünyaya gelen Feyat Asya, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Anadolu Universitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak göreve başladı. 1995-2007 yılları arasında Muş Müftülüğünde memur, personel şefi ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun temsilciliği yapan Asya, 2007-2010 yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da sivil toplum ve devlet ilişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu. 2014 yılından bu yana Muş Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Asya, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti Muş belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.