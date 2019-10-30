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Feyenoord, Advocaat'ı takımın başına getirdi!

Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un başına geçti.

30.10.2019 21:08

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Advocaat ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Advocaat ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 14 puan toplayabilen Feyenoord, puan tablosunun 12. basamağında bulunuyor.

2016-2017 SEZONUNDA FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRDI

Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev alan Advocaat, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers, Zenit, Sparta Rotterdam ve Utrecht kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yapmıştı.

Feyenoord, Advocaat'ı takımın başına getirdi!

Aydın Doğan Vakfı, Fenerbahçe, Feyenoord, Hollanda, Spor


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