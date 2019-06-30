30.06.2019 13:48
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Feyyaz Uçar, Denizlispor'da

Feyyaz Uçar, Denizlispor

Denizlispor, Feyyaz Uçar'ı Teknik Direktör Yücel İldiz'in isteği üzerine teknik ekipte göreve getirdi.

Denizlispor , Feyyaz Uçar 'ı Teknik Direktör Yücel İldiz 'in isteği üzerine teknik ekipte göreve getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Trabzonspor 'dan Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru'nun ardından bir transfer de teknik ekibe yaptı. Ege ekibi, Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda teknik ekibe Feyyaz Uçar'ı dahil etti. Uçar'ın, İldiz'in birinci yardımcısı olacağı öğrenildi. Feyyaz Uçar'ın yanı sıra ekibe atletik performans antrenörü Kortan Aktürk de getirildi.

Daha önce Malatyaspor , Bandırmaspor, Mardinspor, Altay ve Karşıyaka'yı çalıştıran Uçar'ın önümüzdeki günlerde imza atıp ilk idmana katılacağı bildirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Yücel İldiz , Feyyaz Uçar , Denizlispor , Spor

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