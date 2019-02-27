Özcan Deniz ile Boşanacağı İddia Edilen Feyza Aktan Kimdir?

Özcan Deniz'in 2 yıllık aşkın ardından 8 Mart 2018'de evlendiği, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la boşanma aşamasına geldiği iddia edildi. Haber sonrası internet kullanıcıları Feyza Aktan'ı merak etmeye başladı. Peki, Feyza Aktan kimdir, kaç yaşındadır?

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart'ta sade bir törenle dünya evine girdi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, "Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim" notunu düşmüştü.