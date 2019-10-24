Feyza Gümüşlüoğlu'nun yeni kitabı 'Körfez'den Notlar' satışta

Uzun yıllar Katar'da yaşayan ve gazetecilik yapan Feyza Gümüşlüoğlu, Körfez deneyimini kitaplaştırdı. Anadolu Ajansı'nın Körfez temsilcisi ve Doha muhabiri olarak da görev yapan Gümüşlüoğlu'nun 'Körfez'den Notlar' adlı yeni kitabı, 'son dönemde suları giderek ısınan Körfez'in dününü ve bugününü anlamaya yönelik bir çalışma' olarak nitelendirildi.

Mana Yayınları'ndan çıkan kitap, inci avcılığından petrol ekonomisine Körfez ülkelerinin iktisadi ve siyasi tarihini detaylı biçimde okuyucuya sunarken, aynı zamanda bu tarihsel arka plan eşliğinde yazarın yıllar içerisinde Katar'dan Körfez gündemine ilişkin konular hakkında kaleme aldığı bazı analiz ve makaleleri içeriyor.

Kitabın tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:

"Basra Körfezi, İran Körfezi, Arap Körfezi… Farklı aktörler tarafından farklı adlandırılan ve bulunduğu coğrafya gereği her dönem sıcak olan Körfez'de sular, son yıllarda belki de hiç olmadığı kadar ısındı. 2011'de başlayan Arap Baharı Körfez'i doğrudan etkilemiş olmasa bile, etkisi altına aldığı ülkeler ve özellikle Müslüman Kardeşler üzerinden Körfez'deki komşuları da karşı karşıya getirdi. Türkiye'nin Katar ile ilişkileri bu dönem güçlenirken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile arası açıldı.

KÖRFEZ'İN DÜNÜNÜ VE BUGÜNÜNÜ ANLAMAYA IŞIK TUTUYOR

Bu kitap, altı sene boyunca bizzat bölgede, Katar'da yaşamış bir gazetecinin gözlemleri, yıllar içerisinde tuttuğu notlar ve tanıklıklar ışığında son dönemde suların daha da ısındığı Körfez'in dününü ve bugününü anlamaya ışık tutuyor.

Sahadan yazılmış olan kitapta Körfez ülkelerinin siyasi tarihi, iç içe geçmiş kabile bağları, kültürel kodlar, benzerlikler ve farklılıklar da dikkate alınarak detaylı bir biçimde özetlenmeye çalışılırken, aynı zamanda yakın geçmişte yaşanan ve Körfez gündeminde öne çıkan önemli konulara ilişkin Gümüşlüoğlu'nun yıllar içinde kaleme aldığı yazılar bilhassa bölgeyi çalışanlar için önemli bir arşiv niteliği taşıyor.

Kitabın ilk bölümünde inci avcılığından petrol ekonomisine, Körfez ülkelerinin iktisadi ve siyasi tarihi sunuluyor. İkinci bölümde ise bu tarihsel arka plan eşliğinde yazarın daha güncel makaleleri ve analizleri yer alıyor."

İLK KİTAP 2013 YILINDA YAYINLANMIŞTI

Yazarın, Suriye muhalefetinin önde gelen siyasi figürlerinin hayat hikayelerinden oluşan Suriye'de Muhalif Olmak isimli ilk kitabı 2013 yılında yayınlanmıştı.