Feyza Güner Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TUNCELİ HOZAT belediye başkan adayı olan Feyza Güner isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TUNCELİ HOZAT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Feyza Güner isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TUNCELİ HOZAT adayı Feyza Güner kimdir? BTP TUNCELİ HOZAT adayı Feyza Güner yüzde kaç oy aldı?

Feyza Güner Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TUNCELİ HOZAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Feyza Güner HOZAT ilçesinde % 0,51 oranında oy almıştır. HOZAT ilçesinde % 0,51 oranında oy olan Feyza Güner adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

Feyza Güner Kimdir?

Feyza Güner, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Tunceli Hozat Belediye Başkan Adayı oldu.

TUNCELİ HOZAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.