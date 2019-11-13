Haberler » kultur-sanat » Feyza Hepçilingiler yeni kitabını çocuklarla buluşturuyor - Haber

Feyza Hepçilingiler yeni kitabını çocuklarla buluşturuyor

Çağdaş çocuk edebiyatı yazarlarından Feyza Hepçilingirler, son kitabı Dut Yemiş Bülbül ile çocuk okurlarla buluşacak.

13.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:11Feyza Hepçilingiler yeni kitabını çocuklarla buluşturuyor

Çağdaş çocuk edebiyatı yazarlarından Feyza Hepçilingirler, son kitabı Dut Yemiş Bülbül ile çocuk okurlarla buluşacak. Etkinlik 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleşecek.

Öykü, roman, deneme, anı gibi edebiyatın pek çok türünde eserler veren, dilbilimci yazar Feyza Hepçilingirler'in son çocuk öyküsü Dut Yemiş Bülbül, geçtiğimiz hafta kitabevi raflarındaki yerini aldı.

Duyduğu deyimler yüzünden kafası karışan ve soyut-somut kavramlarını birbirine karıştıran bir çocuğun neşeli öyküsünü anlatan kitap, öykünün tiyatro oyununu da içinde barındırıyor. Hepçilingirler, içinden tiyatro oyunu geçen bu son kitabını Kartal Masal Müzesi'nde çocuk okurlarıyla buluşturacak.

Söyleşi 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleşecek.



Feyza Hepçilingirler, Kartal, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
16:20 Beypazarı'nda eyer üretip yurt dışına gönderiyor
16:16 Samsun Devlet Opera ve Balesi Nebiyan Dağı'nda konser verecek
15:34 3'üncü Karagöz Festivali başlıyor
15:30 Muğla'da "8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap" projesi
15:11 Feyza Hepçilingiler yeni kitabını çocuklarla buluşturuyor
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:03:48