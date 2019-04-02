Feyzan Alasya'nın ''Biraz Cennet, Biraz Cehennem'' Sergisi Galeri Diani'de

'Akıl işi mi bu? Ruh işi mi? Var mı? Yok mu? Ne anlatıyor? Resimlerime bakıp, böylesi basit gibi duran zor sorulara tatminkar cevaplar verebilmem o kadar da kolay değil. Resime bakarsın ve orada, tuval yüzeyi üzerinde bir takım figürler görürsün, bir mekanda ya da ait olduğu bir an'da asılı kalmış görüntüler olarak. Anlamlandırmak kolay mı? Neden oradalar? İnanın bunun cevabını ben de bilmiyorum'….. FEYZAN ALASYA

Akıl işi mi bu? Ruh işi mi? Var mı? Yok mu? Ne anlatıyor?Yaptığı sadece, şimdi'ye ulaşmış olan benliği ve dünya sanatının içinde kaybolup biriktirdikleri ile kendisini tekrar tekrar inşaa etmek. Feyzan Alasya "Ressam için cevaplar çok da yoktur. O, cevapları daha sonraki yaptığı eserlerle bulabilir ancak… Ve o nedenle cevapları aramak biraz da seyircisine kalıyor." diyerek resimlerinde sorduğu tüm sorulara cevaplar arıyor…

Feyzan Alasya "Bir sanatçı için arayışın sonsuz olduğunu, 'Ben buyum' demenin bu yüzden zor olduğunu ve bazen birbirini bulan bir dialog, seyredilen güzel bir film, dinlenilen güzel bir müzik ya da usta bir ressamın muhteşem tabloları bu arayışın çıkış noktası olabileceğini vurguluyor".Yaptığı resimlerin üzerinden sorulan soruların cevapları için hem ipuçları arıyor hem de sonraki başlangıçların ateşleyicisi olabileceğini düşünüyor.

Serginin ismi olan 'Biraz Cennet Biraz Cehennem' başlığı, hayal, rüya, akıl ve ruh birlikteliği ile yaratılan sanatın tarifini verebilme çabasından çıkmış ve bu birlikteliği sağlayanın da insan olduğu açıkça Alasya'nın resimlerinde görülüyor…

Kaynak: Bültenler