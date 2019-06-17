17.06.2019 10:58
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Feyzi: "Kahverengi altınımıza hep birlikte sahip çıkacağız"

Feyzi: "Kahverengi altınımıza hep birlikte sahip çıkacağız"

Fındık bahçelerini gezerek incelemelerde bulunan Fatsa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Feyzi, "Kahverengi altınımıza hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Fındık bahçelerini gezerek incelemelerde bulunan Fatsa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Feyzi, "Kahverengi altınımıza hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Başkan Feyzi incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesi bahçelerimizi gezdik ve daldaki fındığımıza baktık. Bölgemizin ana geçim kaynağı olan fındığa çok önem veriyoruz. Bahçelerimizde yaptığımız incelemelerde bazı fındık alanlarında bahçe temizliğinin yapılmadığını gördük. Kaliteli ve randımanlı fındık mahsulü için gerekli bahçe temizliklerinin ve ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Bölgemizin kahverengi altınının 2019 yılında tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ORDU
Kaynak: İHA
Fatsa, Ekonomi

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